"Jogador fora de série": Presidente da Assembleia da República elogia Ronaldo

O presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, elogiou hoje Cristiano Ronaldo, que igualou o recorde de 109 golos por seleções do iraniano Ali Daei, considerando-o um "jogador fora de série".

"É um jogador fora de série, extraordinário", declarou Ferro Rodrigues, à saída do estádio em Budapeste, onde Portugal e França empataram a duas bolas, no encerramento do grupo F do Euro2020, selando o apuramento luso para os oitavos de final.

Os dois golos portugueses foram de Ronaldo, e de grande penalidade, e o político considerou que o 'astro' já mostrava "na forma como correu para os dois penáltis" que "ia ser golo".

"Para o Cristiano, [a palavra] é sempre de grande admiração e apoio, independentemente de as coisas correrem melhor ou pior. Tem uma frieza notável nos momentos decisivos", declarou.

Cristiano Ronaldo igualou hoje o recorde de mundial de golos por seleções, ao 'bisar' face à França e igualar os 109 do iraniano Ali Daei, na terceira jornada do Grupo F do Euro2020, em Budapeste.

Após os dois tentos à Hungria (3-0), a abrir, e o golo à Alemanha (2-4), na segunda jornada, o 'capitão' luso, de 36 anos, voltou a 'bisar' na Puskás Arena, em Budapeste, com tentos aos 31 e 60 minutos, ambos de penálti, na sua 178.ª internacionalização 'AA'.