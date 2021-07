No dia em que o plantel do Famalicão foi vacinado contra a Covid-19, Manuel Ugarte testou positivo ao vírus. O médio uruguaio está agora em isolamento.O jovem, de 20 anos, está na mira do Sporting, pelo que esta situação pode atrasar um pouco as negociações. Ao que tudo indica, os leões estão dispostos a pagar 6,5 M€ por 50 por cento do passe do camisola 8 do Famalicão.Para além de Ugarte, o Famalicão pode ter outros jogadores infetados com Covid-19.