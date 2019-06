Jogadora da seleção dos EUA: "Não podes ganhar um campeonato sem gays na tua equipa"

Megan Rapinoe, jogadora da seleção feminina dos Estados Unidos da América, mostrou-se orgulhosa por representar a comunidade homossexual no Campeonato do Mundo, depois de ter bisado no jogo com a França e colocado as norte-americanas na final da prova."Não podes ganhar um campeonato sem gays na tua equipa. Nunca aconteceu. É ciência", referiu a experiente jogadora de 33 anos."Sinto-me motivada por pessoas que lutam pelas mesmas coisas que eu. Recebo mais energia daí do que a tentar a alguém que está errado. Para mim, ser homossexual e fabulosa, durante o mês 'Pride' no Campeonato do Mundo, é fantástico", acrescentou Megan Rapinoe.Recorde-se que Megan, recentemente, proferiu declarações polémicas ao recusar ir à Casa Branca mesmo se a equipa fosse convidada.