Jogadores ajudam ambulância em emergência a sair do relvado

Momento insólito aconteceu durante um jogo a contar para a Seria A do Brasileirão.

09:18

O momento da lesão de Bruno Silva, do Vasco.



A ambulância teve que ser empurrada pelos jogadores... pic.twitter.com/fgld4EVfmZ — Goleada Info (@goleada_info) 15 de setembro de 2018

Brezilya Ligi’nde Vasco Gama, Flamengo maçinda sahaya giren ambulans çalismayinca, oyuncular olaya el atti. pic.twitter.com/QCQM8oEO0f — Enver Koparmal (@enverkoparmal) September 16, 2018

O insólito aconteceu na partida entre Vasco da Gama e Flamengo a contar para a Seria A do Brasileirão. A ambulância que ia transportar um jogador que tinha desmaiado no relvado não pegava e os futebolistas tiveram de empurrar o veículo para que o motorista conseguisse ligar o motor.O momento da lesão do jogador do Vasco da Gama obrigou à entrada de uma ambulância em campo, tal a violência do impacto. Bruno Silva chegou a estar inconsciente no relvado e viria mesmo a ser levado para o hospital por precaução.Mas o problema surgiu quando o motorista da ambulância tentava abandonar o relvado. O veículo não pegava e tiveram de ser os jogadores de ambas as equipas a dar uma "mãozinha" para que a ambulância saísse do campo e Bruno Silva fosse transportado para o hospital.O jogo terminou empatado a um golo e a lesão de Bruno Silva não aparenta ser grave, concluíram os médicos após vários exames.