Jogadores de futsal do Sporting vão apresentar queixa por agressões de adeptos do Benfica

O Sporting emitiu esta segunda-feira um comunicado em que assegura que os jogadores da equipa de futsal que terão sido vítimas de agressões por parte de adeptos do Benfica domingo, depois do dérbi na Luz, vão apresentar queixa junto da polícia e da federação. "É inútil negar o óbvio: as agressões existiram e foram perpetradas por adeptos do Sport Lisboa e Benfica, conhecidos como tal", constatam os leões.O caso foi denunciado por Miguel Albuquerque, no Facebook. O diretor geral das modalidades do Sporting contou que tudo aconteceu em Alvalade, depois do jogo 3 da final do playoff, que os leões perderam por 4-3, na Luz.O Benfica, entretanto, também já tinha emitido um comunicado, negando as acusações."Perante os acontecimentos verificados durante e após o jogo disputado no pavilhão da Luz entre as equipas de futsal do SL Benfica e do Sporting Clube de Portugal, vem o Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal esclarecer o seguinte:1 - O Sporting Clube de Portugal não justificará as suas derrotas com as condutas de terceiros, mas não desistirá da sua batalha contra a violência no desporto;2 - Assim, lamenta-se profundamente que, uma vez mais, o ambiente vivido no pavilhão da Luz tenha incluído sucessivas interrupções de jogo por parte dos adeptos do clube visitado e os já tristemente habituais cânticos de exultação ao assassinato de um adepto do Sporting Clube de Portugal. É tempo de a justiça desportiva actuar energicamente contra este comportamento;3 - Estranha-se que se refira uma informação pela Polícia de Segurança Pública quando é público – pelas imagens divulgadas – que os acontecimentos relatados foram presenciados, entre outros, por elemento da PSP que, de acordo com o que informou os atletas do Sporting Clube de Portugal presentes no local, cumpriu o seu dever de reportar o acontecimento às suas chefias;4 - É inútil negar o óbvio: as agressões existiram e foram perpetradas por adeptos do Sport Lisboa e Benfica, conhecidos como tal;5 - Quem incendeia o ambiente da final não é quem denuncia a prática de crimes: é quem não os condena, e assim os branqueia, quando eles são cometidos pelos seus adeptos;6 - O Sporting Clube de Portugal e os atletas envolvidos participarão a ocorrência junto da PSP e da Federação Portuguesa de Futebol, esperando que estas entidades actuem contribuindo para banir do Desporto este tipo de comportamentos."