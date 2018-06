Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores do Benfica e FC Porto apanhados em festa com álcool e mulheres

Noitada está a chocar o México.

19:43

A imprensa mexicana relatou esta quarta-feira que vários jogadores da seleção mexicana passaram a noite de sábado para domingo numa casa com cerca de 30 mulheres. Entre os jogadores citados estão Rául Jiménez, do Benfica, e Herrera e Corona, do FC Porto.



Segundo conta a 'TV Notas', tudo aconteceu depois do particular frente à Escócia e durou até às 16 horas do dia seguinte. Os jogadores tinham a noite livre e decidiram organizar uma festa, tendo apenas de comparecer no estágio no domingo ao fim do dia.



Uma fonte citada pelo órgão mexicano diz que participaram Guillermo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Giovani e Jonathan dos Santos, Raúl Jiménez, Jesús Corona e Marco Fabián, que chegaram ao local perto das 22h30. A noite envolveu música, álcool, jogos e acompanhantes de luxo.



Também o mexicano 'Récord' explica que foram chegando vários táxis até às duas da manhã com grupos de cinco mulheres, algumas recebidas por Héctor Herrera.



Alguns jogadores, entre eles Jiménez, deixaram a habitação ao amanhecer, ainda antes de chegar outro grupo de mulheres. Ochoa, Salcedo Jonathan dos Santos foram os últimos a sair, já da parte da tarde.