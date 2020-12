Há mais dois jogadores do Benfica infetados com Covid-19. Jardel e Gonçalo Ramos acusaram positivo, juntando-se a Pizzi.Neste momento há cinco baixas no Benfica. A estas três situações juntam-se os lesionados André Almeida e Gabriel.Para domingo estão agendado novos testes à Covid-19, 48 horas antes do jogo com o Portimonense.