Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores do Sp Braga querem ter 'caneco' no centenário

António Salvador pretende que a equipa conquiste o campeonato nacional até 2021.

Por Manuel Jorge Bento | 09:20

Ser campeão nacional até 2021 - ano do centenário do Sp. Braga - , conquistar a Taça de Portugal e a Taça da Liga já nesta época, e chegar à fase de grupos da Liga Europa são os objetivos de António Salvador, presidente do clube minhoto, para a temporada desportiva que está prestes a iniciar.



Os objetivos foram traçados no sábado, dia em que as portas do clube se abriram à cidade com muita festa e a apresentação das equipas de futebol, na avenida Central, perante cerca de 20 mil adeptos.



"Toda a gente sabe qual é o meu sonho, que é o mesmo dos adeptos do Braga: é ver o clube campeão nacional", referiu. O 'Sp. Braga Day' foi a festa dos guerreiros do Minho, com animação infantil, concertos e até fogo de artifício. A apresentação dos 31 jogadores da equipa principal de futebol foi o momento alto, durante o qual foram conhecidos os seis reforços para a época. O jogador Francisco Trincão foi o único ausente por estar ao serviço da Seleção Nacional Sub-19.



O guarda-redes Matheus, que vai já para o quinto defeso com a camisola do Sp. Braga, mostrou-se confiante no trabalho da equipa. "O objetivo é ficar à frente dos três grandes e lutar pelas duas taças. Vamos trabalhar e preparar-nos para isso com os pés no chão", disse.

Já o treinador, Abel Ferreira, acusa a pressão de António Salvador. "O nosso presidente é um sonhador e isso obriga-nos a acompanhá-lo nesse sonho de um dia fazer do Sp. Braga campeão nacional. Queremos aproximar-nos ainda mais dos três grandes e, com apoio dos adeptos, acredito que isso será uma realidade", afirmou o técnico do clube minhoto.