Justa causa será justificada por razões de índole pessoal e não como uma tomada de posição coletiva.

13:09

A época terminou mas os jogadores do Sporting continuam abalados pelos acontecimentos de há uma semana, na Academia de Alcochete, os quais foram ainda ‘agravados’ pela derrota na Taça de Portugal, com o Aves. São diversos os jogadores que estão a avaliar o futuro no clube leonino e esta segunda-feira vários jogadores estiveram reunidos com os respetivos advogados e empresários, avança o Record.