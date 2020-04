Jogadores do Sporting de férias até 15 de abril

O plantel do Sporting está formalmente em férias até ao próximo dia 15 de abril. A decisão foi tomada por comum acordo entre os jogadores e a administração da SAD, na sequência dos contactos que têm vindo a ser desenvolvidos entre as partes, com vista a fazer face à paragem forçada das competições, motivada pela pandemia do coronavírus.Na prática, os jogadores vão antecipar uma semana do período de descanso a que têm direito, que será posteriormente descontada no número total de dias de férias. O regresso, ainda que não presencial, acontecerá por altura da renovação do Estado de Emergência, que vigorará até 17 de abril, podendo ou não ser renovado.Segundoapurou, apesar de alguns jogadores estrangeiros terem manifestado a intenção de viajarem para os seus países de origem, todos foram desaconselhados a fazê-lo, tendo concordado em continuar a seguir as recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente sobre o isolamento em casa.Os atletas ficaram na posse de um plano de treinos para cumprirem durante esta semana de férias e, na prática, deixam apenas de ter de participar no treino diário coletivo que era organizado e realizado por videoconferência, a partir das 10 horas.A ideia de antecipar as férias está diretamente relacionada com a possibilidade de as competições de futebol da época 2019/20 serem retomadas e alargadas aos meses tradicionalmente de defeso, desde logo ao mês de junho, de forma a poderem ser concluídas.Se existirem condições para isso, entre o final desta temporada e o início da próxima o intervalo será mais curto, pelo que o gozo imediato de férias permite antecipar parte do problema e ganhar maior margem para o verão. Os dias de férias não gozados legalmente têm de ser pagos.A administração da SAD e os jogadores, comonoticia na sua edição desta terça-feira, iniciaram igualmente negociações no sentido de avaliar um corte de salários no plantel. A primeira proposta do Sporting foi de uma redução de 50% dos vencimentos mas não houve acordo.