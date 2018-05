Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores do Sporting decidem jogar final da Taça de Portugal

Equipa principal de futebol confirmou decisão através de comunicado.

13:29

Os jogadores do Sporting decidiram que irão disputar a final da Taça de Portugal com o Desportivo das Aves, dia 20 de maio, apesar de sentirem que "não ter condições anímicas e psicológicas" para "retomarem a sua atividade de forma normal".



Em comunicado, assinado por jogadores como Fábio Coentrão e William Carvalho, os atletas dizem ter ponderado "todos os acontecimento recentes", com "particular destaque para os ocorridos ontem na academia do SCP" e que consideram "de norme gravidade".



O ataque desta terça-feira em Alcochete impõe, dizem, "uma reflexão séria, calma e racional no que respeita às consequências e eventuais medidas a tomar por cada um de acordo com os termos e prazos legais". Tal decisão assegura a presença na final da Taça, a "festa do futebol português" e "espelho do desporto nacional", mas não garante que os jogadores não irão agir legalmente contra o clube.