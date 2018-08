Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores do Sporting em pânico com hipótese de regresso de Bruno

Ex-presidente cria instabilidade entre os jogadores do Sporting. Atletas que regressaram sem cláusula que permita saída.

Por Mário Figueiredo e Tânia Laranjo | 03:06

Os jogadores do Sporting que tinham rescindido contrato e aceitaram regressar estão em pânico com a possibilidade de Bruno de Carvalho participar nas eleições de 8 de setembro.



Bas Dost, Bruno Fernandes e Battaglia são os que estão mais preocupados com a aceitação da candidatura da lista afeta ao ex-presidente. No entanto, outros, como Acuña, temem o pior.



Tal como o CM noticiou, a lista de Bruno de Carvalho não será aprovada, mas as notícias constantes sobre a providência cautelar e aceitação da candidatura por parte de Jaime Marta Soares estão a mexer com o plantel, quando este se prepara para iniciar o campeonato, já no domingo, em Moreira de Cónegos, com o Moreirense.



A derrota da equipa no Torneio Cinco Violinos, frente ao modesto Empoli nas grandes penalidades, que se soma a estas movimentações eleitorais, está a comprometer a concentração dos atletas para o primeiro jogo da temporada.



Também o comportamento das claques - que nos últimos dois jogos mostraram mesmo a sua distância para com a equipa, saindo do estádio mal o árbitro apitou para o final da partida - estão a prejudicar a concentração da equipa.



A agravar o mal-estar está o facto de nenhum dos jogadores que regressaram ao clube após as bárbaras agressões na Academia de Alcochete ter incluído uma cláusula no novo contrato que previsse a saída em caso de regresso de Bruno de Carvalho. No entanto, há fortes hipóteses de tal acontecer, já que se mantém a tensão com o presidente destituído, que muitos apontam como incentivador da tensão entre adeptos e jogadores.



Riccardi reconhece dificuldade da corrida eleitoral

O quarto candidato a oficializar a candidatura ao Sporting, José Maria Riccardi, reconheceu ontem que o Sporting vive uma "uma situação financeira ultrapassável, mas difícil". "Temos um grande desafio pela frente no que diz respeito à tesouraria, porque temos uma situação líquida que não é positiva", referiu, reconhecendo que um dos desafios é a sustentabilidade financeira. "Eu sei que os sócios não querem muitas vezes ouvir estes assuntos, mas sem dinheiro não se é campeão."



PORMENORES

Testa de ferro

Bruno de Carvalho desiste do seu testa de ferro, Erik Kurgi, que apresenta agora em quarto lugar na sua lista. O ex-presidente destituído espera pela decisão de Marta Soares.



Mais três listas

Dias Ferreira, Fernando Tavares e Rui Rêgo apresentam hoje as candidaturas. Os três marcaram com Jaime Marta Soares para validar as assinaturas.



Conferir proponentes

Jaime Marta Soares prometeu tentar cumprir as 48 horas, para validar as candidaturas. Não poderá haver proponentes repetidos nas listas.



Data limite para candidatos termina esta quarta-feira

Esta quarta-feira é o dia limite para validar as candidaturas que terão de ser apresentadas à Mesa da AG, até às 18h30, nas instalações do Sporting.



Esta é mais uma contrariedade com que José Peseiro terá de lidar na preparação do primeiro jogo oficial da temporada. E a verdade é que toda esta agitação no clube, com as eleições e as opções dos candidatos, alguns já com treinadores para apresentar, não ajuda um clube que se vê confrontado também com graves problemas financeiros e sem muitas possibilidades de procurar soluções no mercado.