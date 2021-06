Jogadores e 'staff' da seleção portuguesa testam negativo à Covid-19

Os jogadores e 'staff' da seleção portuguesa de futebol, que estão a preparar a participação no Euro2020, testaram negativo ao novo coronavírus, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A Unidade de Saúde e Performance da FPF informou que os resultados dos testes de despiste à covid-19, realizados ontem [na terça-feira] ao final do dia, aos jogadores, equipa técnica, 'staff' e restante comitiva, foram todos negativos", refere o organismo, em comunicado.

A seleção lusa realizou durante a manhã de hoje um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, de preparação para o jogo frente a Israel, marcado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, naquela que será a última partida antes da estreia na fase final do Euro2020, marcada para terça-feira, com a Hungria, em Budapeste.