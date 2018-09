Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Jogadores estão mais entrosados", garante Rui Vitória

Técnico do Benfica salienta a qualidade das opções que tem ao seu dispor.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:59

Rui Vitória mostra-se satisfeito com a qualidade do plantel do Benfica e recorreu ao médio Gabriel para provar que tem opções que lhe dão garantias. "O Gabriel foi mais um jogador que chegou e que tem feito uma entrada gradual no nosso processo de trabalho. É um jogador como outro à espera do seu espaço, da sua oportunidade, e ele como outros jogadores estão, à medida que o tempo vai passando, cada vez mais entrosados e mais próximo daquilo que todos queremos. É mais um dos bons jogadores que temos para a zona do meio-campo que estão perfeitamente aptos para, se forem chamados, darem uma boa resposta", disse o treinador do clube da Luz na antevisão da receção ao Desp. Aves, em jogo da 5ª jornada do campeonato, hoje às 18h30 (BTV).



Jonas está de regresso aos convocados (ver caixa ao lado), mas isso não quer dizer Rui Vitória vá mudar a forma de jogar do Benfica ou o sistema tático: 4x3x3 para 4x4x2. "Temos estado a jogar desta forma. Se tivermos de alterar peças alteraremos, fazendo com que o rendimento e as dinâmicas não se percam. A equipa tanto pode jogar de uma maneira como de outra, estamos preparados para jogar das duas formas. Felizmente, ao logo desta fase inicial difícil, de exigência, a equipa deu resposta, e deu resposta até sem Jonas, com vários jogadores a marcar golos e eu, enquanto treinador, estou satisfeito por isso."



O técnico está alerta para os perigos que o Desp. Aves possa causar. "Têm futebolistas com muita experiência. Temos de ser persistentes e intensos."



Jonas regressa quatro meses depois

O avançado brasileiro Jonas está de volta aos convocados do Benfica para o jogo de hoje com o Desp. Aves, regressando aos jogos oficiais mais de quatro meses depois (defrontou o Moreirense a 13 de maio), devido a lesão nas costas.



"A novidade mais óbvia é a convocatória de Jonas, que irá a jogo", anunciou Rui Vitória ontem. "Se está convocado é porque entra nos parâmetros que temos para ir a competição. Tem progredido e entendemos que foi o momento certo para ser chamado. Esperemos que dê resposta. Está parado há muito tempo", disse o técnico, recusando referir quanto tempo de jogo pretende dar ao avançado de 34 anos.



Jonas viveu uma pré-época complicada, primeiro com o processo de renovação de contrato e depois com a lesão no arranque da época.



Petrolina e Amilton lesionados

Nildo Petrolina e Amilton não viajaram com o Desp. Aves para Lisboa por estarem lesionados. Nildo sofreu uma lesão na coxa no treino de ontem e vai parar cerca de quatro semanas. Já Amilton lesionou-se durante a semana e não recuperou a tempo de ser convocado por José Mota para o jogo com o Benfica.



Aniversário do Seixal celebrado

O Benfica assinalou ontem o 12º aniversário do centro de treinos do Seixal. O clube da Luz recordou a passagem de alguns craques pela formação que hoje dão cartas no futebol mundial, como Ederson, Nélson Semedo, Lindelof, Renato Sanches, Gonçalo Guedes, Cancelo, Bernardo Silva ou Rony Lopes.



Lema é baixa por lesão

O argentino Lema foi o último jogador a juntar-se ao lote de indisponíveis devido a lesão. Segundo o departamento médico das águias, o defesa-central tem uma "tendinopatia do rotuliano do joelho esquerdo".



PORMENORES

Lesionados

Os jogadores do Benfica Krovinovic, Ebuehi, Corchia e Ferreyra continuam a recuperar das respetivas lesões e por isso não são opção para Rui Vitória para o jogo com o Desp. Aves.



Histórico favorável

O Benfica nunca perdeu com o Desp. Aves. Em 13 encontros, o emblema encarnado saiu vitorioso 12 vezes. Em 2000/01, as duas equipas empataram (4-4) para o campeonato. O clube da Luz marcou ainda 42 golos e sofreu apenas 8.



Casa cheia na Luz

Para a receção ao Desp. Aves é esperada casa cheia, à semelhança do que aconteceu frente ao Bayern, com mais de 60 mil espectadores no Estádio da Luz. Para o jogo de hoje, são esperados números semelhantes.



Desconto de 2,50 euros

O site do Benfica lançou uma promoção através da qual é possível adquirir bilhetes com desconto de 2,50 euros para o encontro com o Desp. Aves.