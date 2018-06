Jogadores "não estão a rescindir com o Sporting mas com Bruno", diz Varandas

Ex-médico do Sporting em direto na CMTV.

20:56

Frederico Varandas considera que os jogadores "não estão a rescindir com o Sporting mas com Bruno de Carvalho". Em entrevista à, o ex-médico do clube de Alvalade reagiu à nova vaga de rescisões conhecidas esta segunda-feira.No dia em que foram entregues as rescisões de Gelson Martins, William Carvalho e Bruno Fernandes, o ex-diretor clínico dá o exemplo deste último que, na sua opinião, terminou o seu vínculo com o Sporting por "falta de confiança" em relação a Bruno de Carvalho.Varandas fala ainda de um "clima de ameaças" e de "imaturidade do líder". Bruno de Carvalho deveria "ter dado um sinal de que poderia ter revertido a situação" mas, em vez disso, "fez mais ameaças" a todos."Alguém faz as pazes assim?", questionou o médico.O ex-diretor clínico de Alvalade defende que o presidente do Sporting "se afastou dos seus ideais" e que, "a partir desse momento", sentiu que tinha de se afastar do clube."Tenho orgulho da herança que deixo", remata.