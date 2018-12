Jogadores que encurralaram árbitros arriscam expulsão do clube

Atletas e familiares fizeram emboscada a trio de arbitragem, em Fafe e clube Antime promete medidas.

Arriscam ser expulsos do Futebol Clube de Antime, Fafe, os dois juniores que, sábado, juntamente com familiares, fizeram uma espera a um trio de arbitragem, insultando e ameaçando os elementos enquanto pontapeavam o carro.

"Já falámos com ambos e não negam o que aconteceu. Esperamos que a situação se resolva, que peçam desculpa ao árbitro. Para já, é certo que só podem treinar, mas não vão ser convocados para nenhum jogo até ao final do ano", disse Jorge Marinheiro, presidente do clube.

Em causa esteve um penálti que alegadamente ficou por assinalar no jogo da Divisão de Honra Distrital de Juniores da Associação de Futebol de Braga. Esta associação decidiu abrir um inquérito para averiguar o incidente. O árbitro apresentou queixa-crime na GNR.