Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogadores que participem na Superliga Europeia de clubes serão banidos dos Mundiais

Presidente da FIFA revelou que vai tomar medidas caso os jogadores participem numa nova "liga privada de clubes".

07.11.18

O Presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou esta quarta-feira que os jogadores que participarem na Superliga Europeia de clubes vão ser impedidos de participar no Campeonato do Mundo de seleções.



Infantino revelou que vai punir os jogadores dos maiores clubes europeus como Barcelona, Manchester City ou Bayern de Munique caso decidam criar e participar numa nova "liga privada de clubes".



A polémica sobre a criação desta liga de "super equipas" voltou à imprensa internacional na passada semana, depois de terem sido revelados documentos que confirmam que o Real Madrid estava a trabalhar com consultores numa Superliga de 16 equipas com início marcado para 2021.