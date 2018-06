Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogar ao lado de Ronaldo é "um sonho" para André Silva

Avançado pode ser uma aposta de Fernando Santos para frente de ataque contra Marrocos.

09:29

O avançado André Silva deverá ser uma aposta de Fernando Santos para jogar ao lado de Cristiano Ronaldo, na próxima quarta-feira, no encontro com Marrocos, mas o jogador prefere não antecipar cenários, embora reconheça que "jogar ao lado de Cristiano é um sonho".



"Não consigo responder a essa pergunta porque a meu ver é o trabalho do mister", respondeu André Silva quando questionado se as características do próximo jogo o beneficiam. "Tenho trabalhado todos os dias e todos os treinos como todos os jogadores. Todos querem entrar na equipa titular. Todos concordamos com as ideias do mister e todos esperamos pela oportunidade, mas vamos ficar bem com qualquer que seja a opção."



"Jogar ao lado de Ronaldo é um sonho. Posso dizer que torna as coisas mais fáceis uma vez que é o melhor do Mundo. As coisas saem com maior naturalidade e às vezes com passes que seriam mais difíceis para outros, Ronaldo facilita as coisas. Entendemo-nos muito bem e fico muito feliz por jogar ao lado dele."



"Cristiano Ronaldo é o nosso capitão. Quando precisa que faça alguma coisa estou sempre lá. Quando preciso que ele faça alguma coisa também está sempre lá. Quando ele fica na frente e é preciso defender eu ocupo os espaços que devo ocupar. Com os dois na frente, com as movimentações, abrimos espaço um para o outro. Isso é do passado e agora no futuro quero que as coisas corram dessa maneira.", acrescentou o jovem de 22 anos.