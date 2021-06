"Jogar para ganhar": Fernando Santos nem quer ouvir falar na derrota

O empate diante da França chega para Portugal se apurar para os 'oitavos' do Euro'2020, mas a verdade é que, que passa por um eventual desaire com os gauleses - até um máximo de dois golos de diferença - desde que a Hungria não vença frente à Alemanha.A possibilidade é real, por conta das diferenças de estatuto entre as duas seleções, mas Fernando Santos nem quer ouvir falar nessa possibilidade. À RTP, questionado diretamente pela possibilidade de Portugal ter o apuramento praticamente garantido em face desse cenário, o selecionador nacional deixou uma resposta que diz tudo... Nem quer ouvir falar em contas, muito menos em derrotas."Que contas são essas? E a Hungria? Então? Estamos a esquecer? Parece que a Hungria não joga! A Hungria empatou com a tal seleção campeã do Mundo. Então? Está nas contas, claramente. Se vencer na Alemanha está apurada. Portugal não pode contar com essas coisas dos pontos... Portugal tem de entrar no jogo com o registo que sempre fez, que é jogar para ganhar, não querendo perder. Que é aquilo que tem feito e vai fazer", declarou o selecionador.