Jogo Académico de Viseu-Académica suspenso e Liga convoca médicos. Há três casos de Covid-19 nos viseenses

O jogo Académico de Viseu - Académica foi suspenso, devido aos casos positivos de covid-19 nos viseenses, anunciou esta sexta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que convocou para sábado uma reunião com os médicos de todas as equipas.

"A Liga Portugal informa que o jogo relativo à 1.ª jornada da Liga Pro [II Liga], entre o Académico de Viseu e a Académica, marcado para as 11 horas deste sábado foi suspenso, por determinação da ACES [agrupamento de centros de saúde] Dão Lafões, em articulação com a DGS [Direção-Geral da Saúde], depois de informado o departamento médico do Ac. Viseu", lê-se no comunicado da Liga de clubes.

O organizador dos campeonatos profissionais informa que "esta decisão foi tomada após determinação dada pelo médico José Mota Faria, responsável da Autoridade de Saúde local, tendo em conta os três casos positivos de Covid-19 que existem no Académico de Viseu".