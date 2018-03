Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Jogo da jornada é o do Benfica”, diz Vitória

Técnico das águias “não faz previsões sobre o caminho dos outros” e desvaloriza clássico.

Por João Pedro Óca | 01:31

Rui Vitória fez a antevisão do Benfica-Marítimo praticamente uma hora antes do início do FC Porto-Sporting.



Desafiado a prever um resultado no clássico, apostou na vitória... das águias e lembrou que depois de hoje "haverá uma nova realidade" na Liga: "É jogo mediático, mas para nós o jogo da jornada é o Benfica-Marítimo e na próxima será o Benfica-Aves. Só me foco no Benfica e não prevejo sobre o caminho dos outros. Só quem está dentro do convento sabe o que está lá dentro."



A nível de resultados, esta é a melhor fase da época do Benfica na Liga, com quatro triunfos seguidos, mas para Rui Vitória é preciso alimentar o bom momento jogo após jogo. "As equipas ganham e são colocadas num pedestal, perdem e ‘ai, Jesus’. Em Portugal é assim, mas nós não pensamos dessa forma", disse o técnico, antes de assumir que este Benfica é mais competente do que aquele que empatou na primeira volta com o Marítimo (1-1): "Melhorámos em termos de resultados, confiança e qualidade. Na altura tínhamos uma fase de competição mais densa e menos tempo de recuperação entre jogos."



O treinador das águias confirmou ainda que Salvio, lesionado no joelho direito desde o início de fevereiro, pode antecipar o regresso à competição. "É um campeão em tudo, até na forma de trabalhar. Está sempre de sorriso nos lábios. Estou convicto de que vai estar connosco mais cedo do que seria expectável." Ou seja, ao que tudo indica, no final do mês.



Talisca renova com polémica

Talisca deu ontem o dito por não dito e garantiu que renovou contrato com o Benfica de "livre vontade". Em declarações ao ‘Record’, o médio negou ter sido ameaçado para assinar contrato com as águias até 2020, contrariando o que tinha afirmado na última quinta-feira à imprensa turca.



"Tive de renovar contra a minha vontade. Sempre disse, desde que aqui cheguei, que não queria voltar para o Benfica. Estou feliz no Besiktas, mas na altura em que tudo aconteceu, tive de fazer isto [renovar] para conseguir estar neste clube", disse o brasileiro, que cumpre a segunda época no clube turco por empréstimo das águias. Também Carlos Leite, empresário de Talisca, garantiu que o jovem de 24 anos "não foi forçado a nada". "Não houve problema", disse ao jornal ‘O Jogo’.



Desde que saiu do Benfica, o médio tem mantido uma relação distante com os responsáveis do clube da Luz.