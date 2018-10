Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jogo entre Paços de Ferreira e Tondela acaba com agressões entre jogadores

Solução acabou pela suspensão do jogo por não haver condições para continuar.

13:18

Demorou apenas 40 minutos o jogo de treino do Tondela no terreno do P. Ferreira. Tudo porque os jogadores das duas equipas pegaram-se e alguns chegaram mesmo a vias de facto, terminando de imediato o jogo.



O ambiente azedou com uma entrada violenta de Diaby sobre Arango e, quase na resposta, o médio dos pacenses sofreu também uma entrada às margens da lei, provocando depois uma confusão generalizada entre os intervenientes.



A solução acabou pela suspensão do jogo por não haver condições para continuar.



O resultado acabou empatado, 1-1, com Ícaro a inaugurar o marcador (4’) e Pedrinho a empatar pouco depois (7’).



O Tondela iniciou o jogo com Pedro Silva, David Bruno, Ícaro, Ricardo Costa, Joãozinho, Hélder Tavares, Bruno Monteiro, João Mendes, Arango, Juan Delgado, Xavier.