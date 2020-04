Jogo entre PSG e Dortmund foi à porta fechada mas pode ter sido o maior foco de contágio em Paris

O jogo da Liga dos Campeões PSG-Borussia Dortmund, no passado dia 11 de março, no mesmo dia em que a OMS declarava a pandemia do novo coronavírus, realizou-se à porta fechada, mas cerca de 4 mil adeptos juntaram-se à porta do Parque dos Príncipes.De acordo com declarações de vários dos adeptos que naquele dia se deslocaram ao estádio para apoiar a sua equipa no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões - vitória do PSG por 2-0 -, na altura não sentiram que haveria perigo de contágio. Ao jornal 'Le Parisien', alegam ainda que tinham a autorização da polícia, embora as concentrações com mais de mil pessoas tenham sido proibidas a 5 de março."Olhando agora, sim, foi arriscado. Se soubéssemos o que aconteceria nas próximas semanas, ficaríamos em casa", admite um dos adeptos presentes naquele dia. "Não nos preocupámos porque havia também muitas pessoas nos centros comerciais. A concentração foi autorizada pela polícia, não me arrependo porque foi um dia que nunca esquecerei", conta Matthieu, outro dos presentes à porta do estádio do PSG.Os últimos números dão conta que em França há mais de 56 mil infetados e mais de 4 mil mortos.Segundo um dos chefes da claque Collectif Ultras Paris, Romain Mabille, "existem vários elementos do grupo que esteve naquela noite no Parque dos Príncipes que deram positivo ao Covid-19", porém não sabem quando foi o contágio "se naquele dia, antes ou depois".