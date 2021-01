Jogo entre Santa Clara e Benfica é retomado esta segunda-feira

O jogo Santa Clara-Benfica (0-0) vai ser retomado hoje às 17h00 do continente (menos uma hora nos Açores) depois da partida ter sido interrompida aos seis minutos pelo árbitro Hélder Malheiro por falta de condições, provocadas pelo mau tempo que se fez sentir e tornou o relvado impraticável.Cedo se percebeu que o relvado ia criar problemas. Estava coberto por um manto de água, com as zonas laterais ainda em pior estado. E o aquecimento dos jogadores acabou por agravar ainda mais a situação. A chuva não parou e começou a pairar o espetro do adiamento da partida. O Correio da Manhã sabe que Rui Costa, administrador da SAD do Benfica e que esteve como delegado ao jogo, frisou na reunião que antecedeu a partida que não havia condições para a sua realização. Mais, utilizou mesmo a sua vasta experiência como jogador para fazer valer o seu ponto de vista. Ninguém ligou.Mesmo assim, apesar dos avisos, foi dada via verde para o apito inicial. A bola era travada pela água. E Jesus, treinador do Benfica, foi o mais inconformado com o estado do terreno e reclamou com a equipa de arbitragem. Gritando que não havia condições para que o jogo continuasse.A verdade é que no minuto seguinte, Hélder Malheiro interrompeu a partida: o relógio marcava 5 minutos e 55 segundos. Os jogadores recolheram ao balneário, pois os regulamentos dizem que era necessário esperar entre meia hora e uma hora para decidir se o jogo seria retomado. A chuva não parou e a decisão de passar a partida para o dia de hoje foi inevitável. O artigo 46 do Regulamento da Liga, que abrange os "jogos adiados ou interrompidos devido a casos fortuitos ou de força maior", diz que a partida tem de ser retomada nas 30 horas seguintes. As equipas e a Liga chegaram a acordo e jogo passou para hoje.Caso as más condições climatéricas persistam hoje e impossibilitem a realização do jogo, a Liga terá um problema, pois o encontro terá de ser realizado nas próximas seis semanas e o Benfica não tem datas disponíveis, face à sua participação na Liga, Taça de Liga e Taça de Portugal. Joga praticamente a cada 72 horas.Mas houve um episódio ocorrido ontem no Estádio São Miguel que deixou Rui Costa indignado. A SportTV, que transmitia a partida, emitiu imagens dos jogadores do Benfica no balneário nus. Os atletas trocavam a roupa para se prepararem para regressar ao hotel, junto à marina de Ponta Delgada. Rui Costa soube da situação e dirigiu-se ao repórter do referido canal televisivo com o telemóvel em punho para lhe mostrar as ditas imagens, que passaram em sinal aberto (SportTV+). O dirigente não calou a sua indignação e manifestou-se de forma efusiva.Benfica, Santa Clara e Liga reagendaram o jogo para a limitada janela temporal em que a delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê uma ligeira melhoria das condições meteorológicas. "O período mais crítico deverá terminar nesta madrugada, com o alerta laranja em São Miguel a ser levantado às 12h00. Durante a tarde haverá uma ligeira melhoria. Os aguaceiros vão manter-se, mas menos intensos e mais espaçados. Na madrugada de amanhã há novo agravamento", disse ao CM a meteorologista Rita Mota.Jogaram-se apenas seis minutos até o árbitro interromper a partida, mas tanto o Santa Clara como o Benfica tiveram tempo para mostrar que estavam com vontade de lutar pela vitória. O relvado alagado não permitia a circulação de bola. Jorge Jesus fez apenas uma alteração no onze que tinha ganho ao Portimonense, por 2-1. Viu-se obrigado a colocar o defesa central Ferro no lugar do castigado Otamendi. E o jovem central até ficou com a braçadeira de capitão.O relvado foi ficando pior. Jesus reclamava da linha lateral, pedindo a interrupção da partida. Mas os jogadores lutavam contra as adversidades. O avançado alemão Waldschmidt foi o primeiro a visar a baliza com um remate por cima. A resposta açoriana surgiu por Lincoln, que atirou forte para defesa apertada de Odysseas.O jogo foi interrompido a seguir... e retoma hoje às 17h00 (menos uma hora nos Açores), com os mesmo jogadores.