Jogo entre Suíça e Ucrânia cancelado após ucranianos testarem positivo à Covid-19

O jogo desta terça-feira entre Suíça e Ucrânia, marcado para Lucerna e a contar para a última jornada da Liga das Nações de futebol, foi cancelado devido à existência de vários casos positivos ao novo coronavírus nos ucranianos.

"O jogo da Liga das Nações entre a Suíça e a Ucrânia, marcado para esta terça-feira, não pode realizar-se", anunciou a UEFA, em comunicado colocado no seu sítio oficial.

De acordo com a UEFA, e "na sequência de recentes casos de testes positivos na seleção da Ucrânia, as autoridades suíças decidiram colocar a delegação ucraniana em quarentena" e "a federação ucraniana confirmou que não tem equipa -- jogadores elegíveis -- para jogar hoje, ou amanhã (quarta-feira)".

"Este assunto vai agora ser submetido ao Comité de Controlo, Ética e Disciplinar da UEFA, que tomará uma decisão de acordo com os regulamentos específicos aplicáveis às competições de seleções", adianta o organismo.

De acordo com os regulamentos aprovados pelo Comité Executivo da UEFA, em 28 de agosto, quando uma seleção não conta com pelo menos 13 jogadores, o jogo, caso seja possível, será adiado para uma data a afixar pelo organismo europeu.

No entanto, o mesmo regulamento ressalva que, caso o encontro não possa ser reagendado, caberá ao Comité de Controlo, Ética e Disciplinar tomar uma decisão sobre o assunto e "a seleção nacional responsável pela não realização do jogo ou não ser completado vai ser declarada como derrotada", a menos que se conclua que "ambas ou nenhuma das equipas foi responsável.

"Se o jogo não poder ser declarado como perdido, o resultado do jogo vai ser decidido por sorteio (vitória 1-0, derrota 0-1 ou empate 0-0) pela administração da UEFA", segundo os princípios seguidos para os casos de jogos adiados ou cancelados.

No comunicado de hoje, a UEFA aproveita ainda para "reforçar a importância de todas as equipas, jogadores, dirigentes e todos os outros envolvidos terem total respeito pelo protocolo da UEFA" para o regresso das competições no contexto da pandemia da covid-19.

A seleção ucraniana também confirmou que "foi colocada em quarentena pelas autoridades do cantão de Lucerna".

A decisão da UEFA surgiu após três novos jogadores da Ucrânia terem apresentado hoje testes com resultado positivo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, que se juntaram a outros três atletas testados na segunda-feira.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,3 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.472 em Portugal.