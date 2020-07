Jogos da Liga dos Campeões em Lisboa valem 50 milhões de euros

A final a oito da Liga dos Campeões em Lisboa vai ter um impacto económico para o país de 50,4 milhões de euros, segundo um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM). A capital foi a cidade escolhida pela UEFA para receber a prova, entre os dias 12 e 23 de agosto.









A fase decisiva da Champions vai realizar-se à porta fechada, mas isso não afastará cerca de 16 mil adeptos vindos de fora. A estes, juntam-se os 3300 envolvidos diretamente: 600 elementos das comitivas das equipas, 400 jornalistas, mil pessoas de staff de apoio à competição, mil convidados da UEFA, 200 elementos de produção de televisão e 42 elementos das equipas de arbitragem.

O IPAM fez a distribuição do impacto económico nos vários setores e concluiu que a restauração será o mais beneficiado, com 24,7 milhões de euros, correspondente a 49%. Segue-se o alojamento, com 13%, e o setor das viagens, com 9%. O formato inédito da Liga dos Campeões deste ano, devido à pandemia de Covid-19, vai permitir ainda estadias mais longas das comitivas em Lisboa - serão 15 dias ininterruptos na cidade.





A estes números junta-se a visibilidade que o país vai ter devido ao mediatismo que se gera em torno da final a oito da prova.





Os 50,4 milhões de euros superam ainda a final da Champions de 2014, que gerou 46 milhões de euros.