Jogos Olímpicos devem ser adiados

O adiamento dos Jogos Olímpicos deverá ser uma realidade. A 'Reuters' avança mesmo que a organização de Tóquio'2020 está já a preparar alternativas à realização do evento neste verão. Isto depois de o governo japonês ter garantido que a não realização da competição no próximo verão era um cenário que não se colocava. Também a Cadena COPE sublinha que o Comité Olímpico Internacional (COI) vai anunciar a decisão nas próximas horas."Foi-nos pedido que fizéssemos uma simulação para o caso de haver um adiamento", afirmou uma fonte oficial próxima da organização dos Jogos (um dos responsáveis pela elaboração dos cenários) à 'Reuters'.Recorde-se que o investimento de Tóquio para a competição rondou os 25 mil milhões de euros, o que significa que a não realização do evento levará a um enorme rombo nas contas nipónicas.