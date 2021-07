John Textor diz que vem a Portugal em breve e que está focado em investir em Portugal

O empresário John Textor admitiu, este domingo, que há a possibilidade de investir noutro clube português para além do Benfica.



A revelação foi feita na rede social Twitter. Na publicação o americano diz que tudo é possível no futuro e garantiu que segue o benfica há muitos anos, ainda assim, e apesar de preferência pelo benfica, explicou que se interessa sobretudo por negócios em Portugal.

Na mesma rede social, o investidor John Textor diz que deverá viajar, em breve, para Lisboa para explicar o projeto que tem para o Benfica. John textor confirmou tudo aquilo que o Correio da Manhã revelou nas últimas horas sobre uma reunião secreta e o negócio da venda de 25% das ações do Benfica.

Not something I have thought about, but anything is possible in the future…I have followed Benfica fir many years. But my interest is also largely focused on Portugal, for reasons I plan to explain, if I do a television interview