Jonas à chegada a Lisboa: "Passa pela minha cabeça terminar a carreira"

Jonas regressou esta quarta-feira a Lisboa e admitiu, à chegada ao Aeroporto Humberto Delgado, que pensa colocar um ponto final na carreira.O avançado do Benfica não descartou a presença no jogo de apresentação diante do Anderlecht, mas frisou que tudo será resolvido brevemente numa reunião com o presidente Luís Filipe Vieira."Estou a chegar agora. Com calma, vou falar com o presidente daqui a uns dias. A minha família está a chegar aí também para resolver o meu futuro.""Muitas coisas. Depois com calma vou falar com o presidente para resolver isso.""Há a possibilidade de estar presente.""Não sei.""Pode ser. Vou tratar isso com o presidente agora com calma. Os meus pais chegam entre sexta-feira e sábado para nos sentarmos com o presidente e resolvermos tudo.""Em princípio passa pela minha cabeça terminar a carreira, mas depois com calma vou falar isso com o presidente e vamos resolver o melhor para mim e para o Benfica.""Muito, muito feliz."