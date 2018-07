Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas com novas exigências para continuação no Benfica

Há mais detalhes sobre a situação do jogador no clube dos encarnados.

23:43

Jonas quer continuar no Benfica, mas com um aumento salarial.



O CM sabe que o avançado brasileiro exige ser colocado no mesmo 'patamar' de Facundo Ferreyra, que recebe dois milhões de euros por época.



O presidente do clube dos encarnados, Luís Filipe Vieira, acredita que a alegada proposta de um clube árabe, é uma tentativa de pressionar o clube a acelerar a renovação do contrato do jogador. As duas partes vão reunir-se nos próximos dias para discutir estas decisões.



Além do aumento do ordenado, a permanência de Jonas no Benfica pode também depender da renovação do contrato por dois anos, que é a vontade do avançado, o que poderá ser uma das principais dificuldades nas negociações, devido à idade e lesões na zona lombar associadas.