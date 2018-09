Jonas convocado para jogo de domingo frente ao Aves

Informação foi avançada pelo treinador Rui Vitória, no momento de antevisão do jogo.

Rui Vitória confirmou durante a conferência de imprensa deste sábado que Jonas vai regerssar aos convocdos do Benfica.



O avançado brasileiro vai jogar frente à equipa do Aves, jogo marcado para este domingo, às 18h30, no Estádio da Luz.



"A (novidade) mais óbvia é a convocatória do Jonas, que irá a jogo", revelou Vitória.



Recorde-se que o jogador dos encarnados tem estado afastado dos relvados devido a lesão e esta poderá ser a oportunidade para Jonas somar minutos oficiais esta temporada.