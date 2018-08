Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas de saída com proposta das Arábias

Árabes dispostos a pagar 14 milhões de euros líquidos por dois anos de contrato com o jogador do Benfica.

Por António Martins Pereira | 01:30

Jonas está de saída do Benfica. O avançado brasileiro não resistiu a uma proposta milionária da Arábia Saudita onde vai ganhar 14 milhões de euros líquidos por dois anos de contrato, apurou o CM, sendo o Al Nassr o destino provável.



A proposta, de sete milhões de euros líquidos/ano, deixou o avançado perturbado. O CM sabe que o Jonas tem forçado a saída do Benfica desde então. Mais, só a grande estima que Luís Filipe Vieira tem pelo atleta e pelo seu irmão e empresário Tiago Gonçalves evitou um conflito entre as partes.



Esta proposta, associada ao facto de Jonas estar com problemas crónicos nas costas, deixam poucas alternativa a Vieira. Aliás, o jogador reuniu esta sexta-feira de manhã com o presidente das águias e pediu-lhe para sair, mesmo tendo mais um ano de contrato.



A confirmar-se a saída, as águias podem voltar ao mercado para contratar um avançado, depois de Ferreyra, Castillo. É que Seferovic e João Félix ainda não dão garantias. Jonas está inscrito na Champions, faltando saber se ainda será opção para o jogo com o Fenerbahçe.



Marco Pedroso renova por três épocas

Marco Pedroso, adjunto de Rui Vitória, renovou com o Benfica por três temporadas.

O técnico, que é também o responsável pela observação e análise de jogos, notabilizou-se quando recusou o convite para acompanhar Jorge Jesus para o rival Sporting. Foi ele quem desenvolveu um software que Jesus queria levar para Alvalade. As águias colocaram um cláusula de rescisão de seis milhões de euros.



Spartak Moscovo ou Paok na rota da águia

Se o Benfica superar o Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões vai defrontar o vencedor do jogo entre os gregos do Paok e os russos do Spartak de Moscovo no play-off da Liga milionária.