Benfica concede empate e deixa contas muito difíceis para ficar na Champions

Encarnados empatam 1-1 com o Ajax em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões.

07.11.18

Uma segunda parte desinspirada, depois de um primeiro tempo de domínio sobre o Ajax custou ao Benfica um empate por 1-1 no Estádio da Luz. Num jogo em que os encarnados estiveram bem em muitos momentos, o Benfica deixou que o Ajax fosse assumindo o controlo do jogo no segundo tempo, sobretudo depois das saídas de Jonas e de Salvio, por lesão. O Ajax cresceu na partida, começou a criar perigo e chegou ao empate num lance de génio de Ziyech, a oferecer o golo a Tadic com uma abertura magistral. O Benfica teve ocasiões para se recolocar na frente do marcador, mas Onana e o desacerto dos avançados encarnados ditou o empate.



Com este resultado, o Benfica fica no terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, a quatro do Ajax, que soma nove, e a seis do Bayern de Munique, que tem 10. O que deixa tudo muito complicado para as contas da passagem à próxima fase, para a qual só passam os dois primeiros. A boa notícia é que o AEK voltou a perder e tem zero pontos, o que deixa a Liga Europa bem encaminhada para o Benfica, quando faltam dois jogos para terminar a fase de grupos da Liga dos Campeões.



Final do jogo



94' - Drama ao cair do pano. Gabriel tem tudo para fazer golo ao apanhar bola solta na pequena área, mas permite uma grande defesa de Onana e o jogo acaba logo de seguida.



93' - Oportunidade para o Benfica. Rafa obriga Onana a grande defesa.



90' - Vão jogar-se mais quatro minutos.



89' - Mazraoui remata do meio da rua e a bola nãopassa muito longe da baliza de Vlachodimos.



86' - Nova mexida no Ajax. Wober entra para o lugar de Frenkie de Jong



84' - Tadic vê cartão amarelo no Ajax



82' - Ziyech responde do outro lado do campo com um remate que deixa Vlachodimos em dificuldades.



82' - Seferovic desmarca-se em velocidade, mas o remate sai na direção de Onana.



76' - Aflição na área do Ajax, com a defesa a perder a bola em zona proibida, mas Gabriel não consegue definir a jogada e o lance perde-se em pases laterais.



75' - Rui Vitória esgota as alterações. Pizzi entra para o lugar de Gedson.



74'- Rafa tem uma entrada perigosa pela direita, mas na hora do cruzamento não consegue metê-la em lugar de perigo.



74' - Alteração no Ajax. Dolberg entra para o lugar de Neres



69' - Jardel tenta recuperar a bola no ataque para acaba a fazer um falta muito feia, punida com cartão amarelo.



63' - Cervi responde prontamente com uma boa jogada na área adversária, mas remata contra Onana.



61' - GOLO DO AJAX. Passe magistral de Ziyech abre o caminho a Tadic, que tem a frieza de tirar Vlachdimos da jogada e chutar, já em esforço, para o fundo da baliza.



57' - Perigo na área do Benfica. David Neres fura pela esquerda e centra para Tadic, mas o cabeceamento sai fraco e à figura de Vlachodimos.



56' - Grande corte de Jardel, a matar jogada promissora do Ajax, já na área do Benfica

55' - Rui Vitória volta a mexer na equipa. Jonas, que está queixoso desde o final da primeira parte, sai no carro maca e entra Seferovic.



53' - Gabriel conduz ataque perigoso do Benfica, mas decide mal e não consegue servir Jonas na área.



52' - Mazraoui atinge Cervi na cara com a mão e o jogador do Benfica faz uma fita como se fosse um golpe de MMA. Logo a seguir o extremo dos encarnados tenta sacr um penálti, mas o árbitro Gianluca Rocchi nãose deixa enganar com tãopobre teatro.



52' - Confirma-se a primeira alteração no Benfica. Rafa rende Salvio.



50' - Fejsa encontra Cervi à entrada da área, mas o argentino escorrega e o lance perde-se



46' - Salvio está a coxear e fica caído no relvado. Vai entrar Rafa



45' - Recomeça jogo na Luz



Um golo de Jonas após uma saída em falso de Onana faz o Benfica chegar ao intervalo a bater o Ajax por 1-0. Um resultado que se aceita pela iniciativa que os encarnados têm assumido no jogo, sempre a querer controlar as operações. O Ajax mostrou organização defensiva mas pouca eficácia no ataque, mas, ainda assim, Vlachodimos já fez duas grandes defesas. Sinal mais do Benfica, mas os holandeses mostram que são capazes de criar perigo a qualquer momento.





Intervalo na Luz



48' - Que perigo na baliza do Benfica. Livre direto de Ziychev obroga Vlachodimos a uma grande defesa e depois é de Ligt a falhar a recarga por centímetros.



46' - Centro para a área holandesa cria perigo, mas o remate não aparece.



45' - Vão jogar-se mais três minutos



41'- Sai mais um amarelo para o Ajax. De Ligt punido por falta feia sobre Cervi.



38' - Vlachodimos responde com uma excelente estirada ao livre direto marcado por Ziyech



38' - Jardel derruba adversário à entrada da área. Pode dar livre perigoso.



35' - Salvio torce o pé em queda sozinho e fica magoado. Equipa médica em campo e Pizzi já está a aquecer.



35' - Nova oportunidade para o Benfica. Cervi cruza para a área e Jonas desvia de cabeça para as mãos de Onana



34' - Amarelo para Tagliafico. Defesa do Ajax tem nova entrada dura, desta vez sobre Gedson.