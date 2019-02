Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas desperta interesse dos brasileiros do Santos

Brasileiro que completa 35 anos em abril tem perdido destaque na Luz devido às inúmeras lesões.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 06:00

Jonas está a despertar o interesse dos brasileiros do Santos e pode mesmo deixar o Benfica no final da temporada, apurou o CM.



O interesse da equipa orientada pelo argentino Jorge Sampaoli não é novo, mas conheceu novos desenvolvimentos depois da recusa de Alexandre Pato (Tianjin Tianhai) em regressar à ‘Vila Belmiro’. O técnico vê em Jonas, segundo o jornal ‘Lance’, "um grande nível técnico para além de uma boa presença na área".



Da parte do Benfica não haverá obstáculos, mas sempre no final da época. Depois de renovar por mais um ano (até 2020), o avançado de 34 anos (completa 35 no dia 1 de abril) voltou a ser afetado por inúmeras lesões que acabaram por retirar-lhe preponderância esta temporada.



Até porque Seferovic tem dado conta do recado com muitos golos (14 na Liga) sempre bem apoiado pelo jovem craque do momento, João Félix, de 19 anos.



Com pouco tempo de jogo devido aos problemas físicos e com um ordenado elevado (um dos mais caros do plantel com 2,3 milhões de euros anuais limpos) a SAD poderá estar recetiva a libertar o jogador que tem contrato até junho de 2020.



No Brasil, Jonas já representou o Santos entre 2006 e 2007 tendo apontado oito golos em 42 jogos, antes de rumar ao Grémio. O campeonato brasileiro começa a 27 de abril, sendo que a segunda janela de transferências no Brasil termina apenas no dia 20 de junho.



Conti no lugar de Ferro

O argentino Conti vai ser o companheiro no eixo da defesa de Rúben Dias no jogo de amanhã (21h15, BTV) com o Desp. Chaves na Luz. O central está recuperado de uma lesão muscular que o afastou desde o final do mês passado.



Face ao castigo de Ferro, de 21 anos, o regresso de Conti é o cenário previsível, sendo que desta forma Samaris manteria o lugar à frente da defesa. Para o jogo com os flavienses, Bruno Lage também não vai poder contar com André Almeida (castigado).