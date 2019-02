Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas "doido" para jogar pelo Benfica com o Desp. Chaves

Águias recebem o Desp. Chaves no último jogo antes da deslocação ao Dragão.

Por Mário Pereira | 08:28

No banco só tenho um jovem chamado Jonas que está doido por fazer nos jogos o que faz nos treinos", disse este domingo Bruno Lage, sobre o brasileiro que perdeu a titularidade para João Félix.



O técnico do Benfica fez esta declaração na antevisão da partida diante do D. Chaves, hoje, na Luz. Lage alertou para os perigos que se escondem por detrás do embate com os flavienses, que antecede a deslocação ao Dragão (próximo sábado) para defrontar o FC Porto.



"Espero muitas dificuldades, porque a equipa do D. Chaves tem feito um percurso interessante nos últimos jogos, conquistando alguns pontos. Quando se chega a esta altura do campeonato, estas equipas dão muito trabalho, pela atitude que demonstram."



O treinador, que busca a oitava vitória seguida na Liga garantiu que nem ele nem os jogadores do Benfica estão desde já a pensar no encontro com o FC Porto. Mas assegura "ambição enorme" do grupo.



Na conferência de imprensa realizada no Seixal, Lage foi confrontado com as suspeitas sobre a condição física dos jogadores do Benfica, que levaram um comentador televisivo (Aníbal Pinto, na CMTV) a pedir controlos antidoping em todos os jogos da Liga.



Reagiu assim: "Sinto indiferença total em relação a isso. Concentro-me no meu trabalho e não tenho visto o que fazem os outros clubes. Mas tenho pena de não ter mais tempo de treino e de não poder abrir mais treinos aos adeptos para verem a forma intensa como treinamos.



Dínamo Zagreb vence

O Dínamo Zagreb, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga Europa, venceu este domingo o Osijek (3-0) na liga croata, que lidera.



Sobre João Félix...

"Quando cheguei e coloquei o Félix a jogar não lhe disse nada. Apenas que ia jogar", revelou o técnico do Benfica.



"Benfica é forte, mas não invencível"

"Temos de nos agarrar à nossa humildade e qualidade coletiva para tentar parar um Benfica que é forte, mas não é invencível", disse este domingo Tiago Fernandes, treinador do D. Chaves, na antevisão ao jogo que encerra a 23ª jornada da Liga.