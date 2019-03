Jonas e Marega controlados no anti-doping

Marega (FC Porto) e Jonas (Benfica) foram ontem alvo de controlos anti-doping por parte de brigadas da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) que visitaram os centros de treinos do Olival e do Seixal. Os técnicos fizeram recolhas (sangue, urina e passaporte biológico) apenas a estes dois jogadores. Em situação normal, os controlos realizados seriam mais abrangentes.

"Há sempre coisas para tentar perturbar o FC Porto. Esta manhã a ADoP foi ao Olival, não para fazer o habitual controlo antidoping a vários jogadores, mas para controlar exclusivamente o jogador Marega. Percebe-se o problema que a recuperação do Marega está a criar, estão a tentar perturbar o jogador e o FC Porto", reagiu Francisco J. Marques, diretor de Comunicação dos dragões ao Porto Canal.

O Futebol Clube do Porto investiu milhares de euros numa rápida recuperação do maliano (esteve no Dubai e na China) e o resultado compensou: está pronto para o importante embate de amanhã com o Benfica.

Já Jonas esteve a recuperar de um traumatismo no joelho direito. Foi utilizado no último jogo do Benfica, frente ao Desp. Chaves (marcou um golo na vitória por 4-0), mas a meio da semana foi a Madrid fazer tratamento à zona lombar com um especialista a quem já tinha recorrido no verão.

Entretanto, no relatório semestral da SAD (mais na página 34), foi revelado que Marega implicou um investimento de 4,1 milhões de euros (3,6 para o V. Guimarães) no resgate dos 30% das mais-valias de uma futura transferência. Por confirmar fica o porquê de o FC Porto ter agora apenas 95% e não 100% do passe - percentagem que pode ter ficado com o atleta na recente renovação.



"Pensamento na vitória no dragão", diz Vieira





O líder das águias realçou ainda o facto de o Benfica poder apresentar no Dragão "uma das equipas mais novas" da história. A formação, de resto, voltou a estar em destaque. Luís Filipe Vieira reconheceu que o centro de estágio do Seixal chegou a ser menosprezado. "Numa primeira fase vendemos alguns jogadores por necessidade, com Rui Vitória lançámos vários, mas com Bruno Lage, por ser um conhecedor [treinava a equipa B], apostámos ainda mais."



Vieira congratulou-se com a decisão de promover Lage e revelou: "Ao fim de dois jogos, ele já sabia que iria ser o treinador do Benfica nos próximos quatro anos." Realçou depois a empatia dos adeptos com a equipa: "Fiquei emocionado com a despedida dos sócios aos jogadores no último jogo [D. Chaves, 4-0]. Fez-me lembrar os anos 60."

Com as contas equilibradas, Vieira acredita que não vai precisar de vender os jovens. "João Félix só sai pela cláusula de rescisão [120 milhões de euros]. Vamos deixar muito claro que vamos reter os jovens talentos até ao limite. Ainda recentemente o Ferro renovou até 2023 e ficou com uma cláusula de rescisão de 100 milhões", revelou.



Em jeito de balanço, Vieira prometeu blindar o "Benfica ao populismo e à demagogia". "Recentemente sabemos o que aqui ao lado se passou [Sporting]. Nós também vivemos esse problema e não queremos que se volte a repetir", concluiu.



Juventus quer Rúben Dias

A Juventus quer contratar Rúben Dias, defesa do Benfica, envolvendo no negócio o avançado croata Marko Pjaca. O jornal italiano ‘Tuttusport’ adianta que já houve conversações entre Luís Filipe Vieira e responsáveis da Juve.



PORMENORES

"Falta muito campeonato"

"Ainda falta muito campeonato, é só um jogo, são só três pontos. Não acredito que o campeonato fique resolvido no final do jogo", disse ontem Quim, que defendeu a baliza do Benfica durante seis épocas, sobre o clássico de amanhã.



"Clássico não decide nada"

Helton, antigo guarda-redes do FC Porto, rejeita a ideia de que o jogo entre os dois primeiros classificados da Liga é decisivo. Admite que o clássico "pode dar vantagem [ao vencedor], mas não decide nada" relativamente ao título de campeão nacional.





Benfica está mais pressionado do que o FC Porto neste jogo?



Francisco José Viegas - Comentador CM/CMTV

Estão ambas as equipas pressionadas por razões diferentes: o Benfica porque pode ficar a 4 pontos, o FC Porto porque poderia ficar a 2 e com uma derrota caseira. Mesmo assim, acho que a pressão sobre o Benfica é naturalmente maior, até pelo benfiquismo reinante, que já dá o título como garantido. Eu percebo-os. Felizmente que o jogo do FC Porto para a Taça arrefeceu o clima de festa antecipada e lembrou que estamos à frente e que a equipa campeã está preparada.



Leonor Pinhão - Jornalista

Não, de modo algum. É verdade que se o Benfica perder fica a 4 pontos atrás do Porto mas, francamente, o que é isso para quem já esteve a 7 pontos do líder e recuperou 6 quando já ninguém acreditava que fosse possível? A pressão é toda sobre os donos da casa. O FC Porto não pode passar pela vergonha épica de se ver ultrapassado pelo único rival em Portugal depois de ter gozado de uma vantagem mais do que confortável no topo da tabela. Isto é que é uma pressão do caraças.









