Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas e Rafa salvam Rui Vitória

Águias estiveram a perder por 0-1 mas conseguiram operar a reviravolta no marcador.

Por Mário Figueiredo | 01:30

Um golo de Jonas e um de Rafa, já nos descontos, permitiu ao Benfica derrotar o Arouca, por 2-1, e seguir em frente na Taça de Portugal em mais um jogo sofrível das águias no Estádio da Luz.



Um triunfo que não calou a contestação a Rui Vitória, que acabou por ouvir bastantes assobios. E o técnico do Benfica respeitou o adversário, não fez descansar Rúben Dias e jogou com Jonas e Seferovic na frente. As águias tiveram sempre mais posse de bola mas voltou a demonstrar um futebol cinzento, pouco mecanizado e sem criar situações de perigo.



E foi mesmo o Arouca, da II Liga, que se colocou em vantagem com um golo de Bukia (19’), numa trivela de encher o olho. A reação das águias surgiu por Jonas e Seferovic, os mais perigosos do Benfica. E foram eles os protagonistas do empate. O suíço arrancou e assistiu Jonas que fez o 1-1 com um remate em arco.



Na segunda metade, manteve-se a posse de bola do Benfica, mas o Arouca não prescindiu de explorar o ataque.



Perante a dificuldade de ultrapassar a defensiva arouquense, as águias tentaram explorar, sem êxito, os remates de longa distância.

A equipa de Quim Machado foi atrás do sonho de eliminar o Benfica e teve duas excelentes oportunidades, por Fortes, para o conseguir. Primeiro Svilar fez uma grande defesa e na segunda o toque de calcanhar saiu frouxo e inconsequente.



Rafa revolucionou o Benfica, trazendo mais velocidade, criatividade e o golo decisivo. Jonas serviu Rafa que rematou para o 2-1. Um triunfo que não apaga a intranquilidade que a equipa de Rui Vitória sentiu no jogo.