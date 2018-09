Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas: "Em tempo algum seria capaz de colocar Rui Vitória e o Benfica numa situação desta"

Avançado do Benfica comenta polémica depois de alegadamente ter colocado 'gosto' em comentário contra Rui Vitória.

12:53

Jonas já reagiu à polémica sobre o 'gosto' que apareceu associado à sua conta no Instagram a um comentário de um adepto que pedia a demissão de Rui Vitória.



"Nunca, em tempo algum da minha vida, seria capaz de me colocar a mim, ao meu treinador e ao Sport Lisboa e Benfica numa situação destas. É completamente falso que tenha colocado qualquer comentário ou ratificado qualquer comentário depreciativo. Quem me conhece sabe bem disso e todos sabem o enorme respeito que tenho pelo meu treinador Rui Vitória. A minha conta de Instagram foi pirateada, uma vez mais, algo que já tinha acontecido na semana passada e a alguns jogadores, como tem sido notícia recentemente".