Jonas espanta fantasmas da Luz

Golo do brasileiro provocou uma explosão de alegria entre os benfiquistas e lançou equipa para os 4-0 ao Feirense.

Por Mário Figueiredo | 01:30

O golo de Jonas (49’) que lançou o Benfica para a goleada sobre o Feirense originou uma explosão de alegria na Luz que espantou os fantasmas que pairavam sobre a equipa e em especial sobre o técnico Rui Vitória.



<iframe width="640" height="360" src="//www.vsports.pt/embd/47147/m/449649/vsports/0fba0a92564155ee3998d968fdc0cf6c?autostart=false" frameborder="0" scrolling="no" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen ></iframe>

O treinador prometeu mudanças e cumpriu. Foi o primeiro a entrar no relvado e ouviu assobios e alguns aplausos. Fez três alterações com as entradas de Gedson e Jardel e estreou Zivkovic nos jogos da Liga.

A equipa jogou num ambiente quase hostil, com as claques a manterem-se em silêncio durante a primeira meia hora de jogo. O Estádio da Luz era uma panela de pressão pronta a explodir e os jogadores sentiram isso mesmo. Dominavam o jogo, mas não conseguiam o golo. O melhor que fizeram na primeira parte foi um remate de Pizzi num livre direto a obrigar o guarda-redes Caio Secco a uma grande defesa.

Na etapa complementar, o Benfica entrou transfigurado. Mais agressivo e mais perigoso acabou por ver esse esforço premiado com o tal golo de Jonas, assistido por Zivkovic. O golo foi uma explosão de alegria. Parecia um golo de um título. Foi celebrado pelo brasileiro com os adeptos na bancada.

Estava aberto o caminho para a goleada. Rafa assumia-se finalmente como o talentoso jogador que é. Batalhou, defendeu, desequilibrou e até marcou um golo, mas já lá vamos.

A estratégia do Feirense desmoronou com o golo. Os adeptos do Benfica fizeram as passes e já aplaudiam. Mais impulsionaram a equipa para a goleada. Rafa foi decisivo no 2-0, quando cruzou para o desvio para a própria baliza de Bruno Nascimento. Estavam feitas as pazes entre a equipa e os adeptos.

Mas Rafa merecia um golo e conseguiu-o. Fez o 3-0, após um cruzamento de Jonas.

A águia estava insaciável e manteve o acelerador no fundo. Seferovic entrou e também quis participar na festa com o golo. Fez o 4-0, mas mais do que os três pontos deu um balão de oxigénio a Rui Vitória.



ANÁLISE



MAIS

Jonas

A equipa precisava de um golo para se libertar dos fantasmas e ele conseguiu-o. O avançado brasileiro marcou cinco golos nos últimos seis jogos, tendo ficado em branco apenas frente ao Bayern Munique.

A equipa precisava de um golo para se libertar dos fantasmas e ele conseguiu-o. O avançado brasileiro marcou cinco golos nos últimos seis jogos, tendo ficado em branco apenas frente ao Bayern Munique.



MENOS

Feirense

A estratégia do Feirense ruiu após o primeiro golo do Benfica. Aquilo que tinha sido uma muralha sólida na primeira parte, tornou-se num passador na segunda. Há mérito do Benfica, mas também há demérito...



Arbitragem tranquila

Rui Costa teve uma arbitragem segura, embora tenha perdoado um cartão amarelo a Fejsa por uma entrada dura sobre Tiago Silva (18’). Bem ao anular um golo a Jonas, que se encontrava nitidamente em posição irregular. De resto, cumpriu e foi passando despercebido na partida.



Vitória "deliciado" com a equipa



"Saio daqui deliciado com a qualidade dos jogadores. Na primeira parte desgastámos o adversário, na segunda foi uma dinâmica muito forte", disse Rui Vitória. "Ganhámos confiança em alguns adeptos ", salientou o treinador das águias, que quer a equipa focada já no jogo de quarta-feira com o P. Ferreira (Taça da Liga). Sobre as mudanças na equipa, Vitória foi perentório: "Os jogadores têm de estar preparados para jogar, para se sentarem ao meu lado ou estar na bancada".