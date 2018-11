Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas faz teste decisivo este sábado após lesão

Futebolista saiu da partida com o Ajax devido a queixas na coxa esquerda.

Por A.M.P. | 10:24

Jonas está em dúvida para o jogo de amanhã com o Tondela e faz este sábado o derradeiro teste para determinar a sua utilização no encontro da Liga, apurou o CM.



O avançado brasileiro saiu lesionado na partida com o Ajax (1-1), na qual fez o golo das águias, apresentando queixas na coxa esquerda. Fez gelo ainda no banco de suplentes.



Contudo, apesar da sua situação ser menos grave do que a de Salvio (entorse no tornozelo esquerdo), o departamento médico está a gerir com pinças o processo, devido ao historial de lesões do avançado de 34 anos.



Certo é que a última palavra vai pertencer a Jonas. Será ele a decidir se está confiante para ajudar a equipa, que atravessa uma série negra de quatro jogos consecutivos sem vencer.