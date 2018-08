Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas fica a ganhar 2,3 milhões de euros por ano

Decisão estava tomada desde a passada terça-feira e foi tornada pública este sábado.

Por António Martins Pereira | 01:30

Acabou a novela Jonas. O avançado brasileiro, um dos mais influentes jogadores da equipa do Benfica nas últimas épocas, vai permanecer na Luz. O jogador de 34 anos chegou a acordo com a SAD do emblema as águias depois de negociações que se arrastaram durante quase duas semanas, durante as quais se falou da possibilidade de o atleta rumar a um clube da Arábia Saudita. Na passada terça-feira houve um encontro decisivo entre o jogador, os seus representantes e Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, ficando desde logo assente a continuidade do avançado. Ficaram apenas alguns detalhes por aclarar mas a decisão de fundo estava tomada.



Jonas vai ter o seu contrato prolongado. O anterior vínculo terminava no final desta época e a partir de agora passa a expirar em 2020, como era seu desejo. Terá aumento de salário, ficando o atleta a auferir 2,3 milhões de euros líquidos por ano. O que faz dele o jogador mais bem pago do plantel do Benfica.



O anúncio da continuidade foi feito este sábado pelo próprio Jonas, numa declaração gravada à BTV. "Ficarei no Benfica, com muita alegria. Estou muito feliz. Estou convicto de que foi a melhor decisão para mim e para todos os benfiquistas", disse. Além de confirmar a continuidade, o ‘Pistolas’ revelou ainda que quer acabar a sua carreira de águia ao peito. "É isso que vai acontecer. Com esta decisão estou mais convicto que será dessa maneira. Quero terminar aqui mas não será este ano. Vou terminar a carreira no Benfica."



O jogador falou ainda da importância da família na sua decisão. Mas destacou o papel de Luís Filipe Vieira. "Foi muito importante. Conversou muito com a minha família. Primeiro como presidente, depois como pai, amigo e sócio do Benfica. Disse-me que o melhor caminho era a permanência. Isso tocou-me muito".



Entretanto, Luís Filipe Vieira fez publicar uma nota no site oficial do clube. "A continuidade de Jonas é uma ótima alegria para todos os benfiquistas. Tal como disse, desde o início que tudo fizemos para que ele continuasse connosco. E isso muito pesou na sua decisão".



Vieira ainda sem alta

Luís Filipe Vieira continua hospitalizado, após ter sofrido uma indisposição na passada quinta-feira. O presidente do Benfica mantém-se internado como medida de precaução, após exames que despistaram problemas de maior gravidade. Segundo revelou ao CM uma fonte próxima de Vieira, "só não tem alta de forma a repousar um pouco mais e de forma assistida".



O dirigente máximo das águias não irá acompanhar a equipa do Benfica a Istambul, para o jogo da Champions com Fenerbahçe (3º feira).