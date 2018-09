Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Jonas não está em condições", diz Rui Vitória

Técnico ainda não sabe quando vai ter o goleador brasileiro à disposição, nem a extensão da lesão nas costas.

Por Raul Teixeira | 09:24

A lesão e a ausência de Jonas continuam a ser tema de conversa no Benfica. Este sábado, Rui Vitória reconheceu que ainda não sabe quando vai ter o goleador à disposição. "O Jonas não está disponível e não sabemos quando vai estar. O Jonas não está em condições, mas não sei a gravidade, não estudei medicina", respondeu o técnico à pergunta do CM.



Na antevisão do jogo de hoje com o Nacional, Vitória abordou ainda a tranquilidade com que encarou o último dia do fecho do mercado de transferências: "Ao contrário do que se pensa, o meu dia 31 de agosto é sempre muito tranquilo, porque estou em casa a ver o que se passa nos outros clubes porque já tínhamos tudo resolvido. Eu sabia que não ia sair nenhum jogador. É muito importante para os jogadores continuarem connosco.



Temos um plantel equilibrado e montado para trabalhar em todas as competições."

O regresso da equipa madeirense ao convívio dos grandes mereceu também a atenção do treinador. "Costinha fez um trabalho muito meritório na 2ª Liga, que tenham boa época... mas não amanhã. Ganharam fora e têm motivação muito grande. Estão bem trabalhados e organizados. Mas estamos precavidos. Seremos uma equipa muito determinada e a querer muito ganhar.



Este ciclo termina aqui e queremos acabá-lo da melhor maneira. Será um jogo difícil, mas interessante", destacou o treinador que anseia a paragem de duas semanas na competição (trabalhos das seleções e Taça da Liga) para trabalhar bem e preparar o novo ciclo "complicado" de jogos que se avizinha.

Depois da aposta em Seferovic no jogo com o PAOK na última quarta-feira para a Champions, Vitória não confirmou se o suíço vai continuar no onze na Madeira. Certo é que para além de Jonas, também o chileno Castillo não entra nos planos devido a lesão.