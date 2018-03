Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas quer passar marca dos 40 golos

Avançado leva 30 golos na Liga e já pensa mais além. Bota de Ouro é outra ambição.

Por António Martins Pereira | 03:43

Jonas alimenta o objetivo de ultrapassar a marca dos 40 golos esta época e já confessou esse desejo aos colegas e à equipa técnica. O avançado do Benfica já leva 33 golos em todas as provas (30 na Liga) e está perto de quebrar o melhor registo no clube da Luz, alcançado há duas épocas (36 no total, 32 na Liga). Para bater essa marca, no campeonato, faltam três golos e nove jornadas, pelo que já pensa mais além do que o prémio de goleador da prova. Bas Dost e Marega têm já menos 10 golos do que Jonas.



Conquistar a Bota de Ouro no final da época está entre as ambições do nº 10, que, apesar de já ter assumido que esse é um objetivo "difícil", acredita que o momento de forma que atravessa lhe dá asas para sonhar com o troféu.



Atualmente, Jonas é o melhor marcador dos campeonatos europeus, mas está em 6º lugar na corrida à Bota de Ouro. Isto porque o coeficiente da Liga é menor do que o dos principais campeonatos. Um golo em Portugal vale 1,5 pontos, enquanto em Espanha, Itália, França, Alemanha e Inglaterra vale 2. Ou seja, é uma luta desigual para Jonas. Cavani, Salah e Kane lideram a lista, com 24 golos e 48 pontos, mais três pontos do que o brasileiro.



Golos e mais golos que fazem Jonas acreditar que poderá ser chamado para o Mundial, apesar de o selecionador brasileiro, Tite, nunca o ter convocado na caminhada até à Rússia.