Jonas sai do Benfica para o Al-Hilal após pressão de Jorge Jesus

Avançado do Benfica chegou a acordo com os sauditas após intervenção de Jorge Jesus.

21:50

Jonas poderá ser jogador do Al-Hilal, clube treinado pelo Jorge Jesus, refere a CMTV. O avançado brasileiro de 34 anos estaria a negociar com o clube rival dos sauditas, mas, e apesar de ainda não ter fechado o negócio, já chegou a acordo pelo Al-Hilal após insistência do treinador português.



Jorge Jesus terá pressionado o presidente do clube que agora representa para contratar o benfiquista. Esta nova aquisição vem quebrar uma regra do clube que não contrata jogadores com mais de 29 anos.