Sertanense 0 - 0 Benfica

Acompanhe ao minuto o jogo que abre a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

19:52

0' - Começa o jogo no Estádio Cidade de Coimbra



O estádio Cidade de Coimbra recebe esta quinta-feira o primeiro jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que vai opôr o Sertanense, clube do Campeonato de Portugal, ao Benfica.



Já é conhecido o onze do Benfica:

Svilar, Corchia, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Samaris, Alfa Semedo, Gabriel, Gedson, Zivkovic, Rafa e Jonas.



Quanto ao Sertanense, a equipa orientada por João Manuel Pinto, antigo jogador do Benfica e do FC Porto, vai alinhar com: Rafa Santos; Tito Júnior (C), Tiago Correia, Rojas e Bruno; Kevin, Hugo Barbosa e Batista; Davou, Pereirinha e Ricardo Pires.



Rui Vitória chamou três jovens da equipa B para o jogo em que se confirma o regresso de Jonas à titularidade, depois de uma prolongada lesão.

Os defesas Ferro e Pedro Amaral e o médio ofensivo Jota integram a lista para o encontro desta quinta-feira e podem vestir pela primeira vez a camisola da equipa sénior do Benfica em jogos oficiais. Também o guarda-redes Bruno Varela e do lateral Corchia podem cumprir em Coimbra os primeiros minutos da época ao serviço dos 'encarnados'.O desafio está marcado para as 20h45 de quinta-feira, no Estádio Cidade de Coimbra.