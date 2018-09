Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jonas ultima regresso aos relvados

Avançado pode voltar a jogar pelo Benfica frente ao Desportivo Aves, na Liga.

Por Filipe António Ferreira | 01:56

Rui Vitória e o departamento médico do Benfica acreditam que Jonas poderá regressar aos relvados no próximo jogo do campeonato, a realizar no Estádio da Luz, com o Desp. Aves, no dia 23.



O CM apurou que o brasileiro tem respondido bem aos tratamentos efetuados nas últimas semanas. Ainda assim os médicos não querem correr quaisquer riscos, pelo que não vão forçar um eventual regresso à competição na Taça da Liga, dia 16 com o Rio Ave.



Jonas, de 34 anos, ainda não tem qualquer minuto esta temporada. Inicialmente os boletins clínicos davam conta de que o jogador padecia de cervicalgia, mas nas últimas semanas esse diagnóstico alterou-se para lombalgia. Uma lesão idêntica à sofrida na temporada passada, na fase decisiva do campeonato.



Jonas esteve parado mais de um mês tendo falhado aquele que foi considerado o jogo do título (derrota do Benfica na Luz frente ao FC Porto por 0-1). Para além de Jonas, também Castillo está na reta final do processo de recuperação de uma lesão muscular. O chileno pode reaparecer já no próximo jogo dos encarnados para a Taça da Liga.