Jordan Santos emocionado depois do título: “Estive quase a deixar de jogar”

Portugal sagrou-se este domingo tricampeão da Liga Europeia de Futebol de Praia ao vencer a Bielorrússia na final por 7-4. Jordan Santos esteve em destaque na competição, depois de um ano e meio de paragem devido a uma lesão num joelho.

Jordan Santos não conteve a emoção, depois de Portugal se ter sagrado tricampeão da Liga Europeia de Futebol de Praia, ao vencer a Bielorrússia na final por 7-4. O melhor jogador do mundo esteve um ano e meio parado devido a uma lesão no joelho. "Para quem não sabe, eu estive quase a deixar de jogar porque eu estava com muitas dores e parecia já não haver solução para o meu joelho. Eu sei o que eu treinei para poder estar aqui, para me apresentar a um bom nível e aqui está a prova que o sacrifico vale sempre a pena", disse.

Sobre a possível conquista do tetra, Jordan não se quis alongar muito: "Vamos festejar, vamos aproveitar o tempo perdido com as nossas famílias e depois, na próxima época, vamos preparar a defesa do nosso título."