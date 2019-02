Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jordi Alba renova pelo Barcelona até 2024 com cláusula de 500 milhões de euros

Revelação foi avançada pelo clube esta quinta-feira.

Por Lusa | 16:04

O futebolista internacional espanhol Jordi Alba renovou contrato com o FC Barcelona por mais cinco temporadas, até junho de 2024, revelou esta quinta-feira o clube na sua página oficial.



"O FC Barcelona e Jordi Alba chegaram a acordo para a renovação de contrato para as próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2024. A cláusula de rescisão fica fixada em 500 milhões de euros", refere o comunicado.



Os catalães, campeões e líderes da Liga espanhola, lembram ainda que o lateral conquistou já 14 títulos pelo clube e atualmente disputa a sétima época ao serviço do clube, ao qual chegou em 2012/13, proveniente do Valência.



"Disputou 282 jogos e marcou um total de 14 golos. Dono e senhor da lateral esquerda, Jordi Alba é também o melhor sócio de Lionel Messi, a quem deu 20 assistências para golo, desde que jogam juntos na primeira equipa", acrescentou o clube.



O defesa, de 29 anos, fez parte da formação no FC Barcelona, antes de jogar, ainda nos escalões inferiores, no Cornellà e no Valência. Nos seniores jogou ainda pela equipa B do Valência, antes de ser emprestado ao Nástic e regressar ao Mestalla.



"É o clube da minha vida. No qual estive oito anos, quando era pequeno. Tive de sair, mas fiz por regressar com a minha família ao melhor clube do mundo. Vou terminar a minha carreira no 'barça'", disse o jogador, em janeiro último.