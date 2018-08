Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge Jesus acredita que "FC Porto é o principal candidato"

"É o adversário a abater. É o detentor do título e o principal candidato", disse treinador do Al Hilal.

09:02

"O FC Porto é o adversário a abater. É o detentor do título e o principal candidato", disse Jorge Jesus, numa antevisão ao à luta pelo título de campeão português, na Sport TV.



O agora treinador do Al Hilal , da Arábia Saudita, falou ainda das relações com Sérgio Conceição e Rui Vitória, realçando a amizade e o respeito.



"Tenho amizade profissional e sentimental com o Sérgio. Foi meu jogador. Tive uma aproximação com o filho dele, no Sporting. Tem uma qualidade extraordinária. O Sérgio fez um grande trabalho no primeiro ano de FC Porto. Quanto a Rui Vitória, não tenho uma má relação com ele. Não tenho amizade, como tenho com o Sérgio, mas tenho uma relação profissional e de respeito."