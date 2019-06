Treinador Jorge Jesus assina com o Flamengo durante uma época

O treinador português Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo, equipa da primeira divisão brasileira de futebol com a qual vai assinar contrato válido por uma época, anunciou o clube do Rio de Janeiro."Jorge Jesus é o novo técnico do Flamengo. O acordo foi selado com o presidente, Rodolfo Landim. O treinador chega em meados de julho ao clube e assina contrato de um ano. Seja bem-vindo", indica o Twitter oficial do Flamengo.Jorge Jesus já tinha admitido esta sexta-feira que podia rumar ao clube, que lhe vai apresentar uma proposta de 4 milhões de euros por época, mais três milhões caso cumpra objetivos como vencer o campeonato e a Taça do Brasil, bem como a Libertadores (a Champions da América do Sul), tal como onoticiou."Dou prioridade a equipas que possam desportivamente ganhar títulos, caso do Flamengo. Na Europa é exatamente a mesma coisa. O Flamengo é uma equipa que disputa títulos e não há plano B nem A. A equipa do Flamengo é o plano A", disse, no aeroporto de Lisboa, de onde viajou para Madrid, onde vai encontrar-se com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.